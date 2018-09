Ha trascorso 17 anni in carcere ingiustamente, ora chiede un risarcimento di un milione di dollari

He spent 17 years in prison because the justice system confused him with another man. Now he's asking for recognition of his innocence and more than $1 million. From @trizzkc https://t.co/SAhwTHWbtU — Ian Cummings (@Ian__Cummings) 29 agosto 2018

Lunedì 3 Settembre 2018, 17:55

Lo statunitense Richard Anthony Jones è stato dichiarato colpevole di aver derubato una donna in un parcheggio nel 1999, dopo che un testimone lo aveva identificato come l'autore del crimine. Oggi, come racconta il giornale The Kansas City Star, Richard chiede un risarcimento danni di un milione di dollari per aver trascorso 17 anni in carcere pur non essendo il colpevole.Ad aver commesso il crimine, infatti, non fu Richard, ma un suo sosia e come dimostrato delle indagini non solo i due avevano una forte somiglianza fisica, ma portano anche lo stesso nome.Dopo aver trascorso quasi venti anni in una cella, l'uomo nel 2017 è stato messo finalmente in libertà, dopo che alcuni testimoni e la stessa vittima hanno dichiarato in una deposizione la sua estraneità al fatto. Ora chiede una ricompensa per lo scandaloso errore insieme a un certificato di innocenza.«La ricompensa è irrisoria, data l'arbitraria condanna di 17 anni per ingiusta detenzione», si legge nella richiesta di risarcimento.Quando fu condannato Richar aveva 25 anni e era padre di due bambine. Oggi è un uomo di 42 anni e le sue figlie hanno rispettivamente 24 e 19 anni.«Ho perso gran parte della mia vita, che non posso recuperare», ha raccontato al New York Times.