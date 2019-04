Arrestato hacker 25enne che ricattava i visitatori dei siti porno, avrebbe guadagnato milioni di euro

Un clamoroso caso di ricatto informatico quello messo in atto da Zain Qaiser, studente 25 del Regno Unito che ha preso di mira milioni di computer in tutto il mondo, ricattando gli utenti di siti Web pornografici. Quaiser, che bloccava i browser dei malcapitati provocando l'istallazione dimalevoli e chiedeva poi agli utenti di pagare fino a $ 1.000 (circa 900 euro) per sbloccare gli schermi. Il ragazzo è stato arrestato e condannato a 6 anni e 5 mesi dopo aver ammesso 11 reati che vanno dal porno al ricatto, e incarcerato al Kingston Crown Court di Londra.Gli investigatori hanno scoperto che avrebbe guadagnato illecitamente oltre 700mila sterline, cioè circa 810mila euro, ma in realtà la sua rete potrebbe aver realizzato quasi 5 milioni di euro. Infatti il 25enne ha svolto il suo “lavoro” come parte di un clan criminale russo internazionale in uno dei casi di crimine informatico più gravi del Regno Unito. Qaiser, che ha usato il nome online K! NG, ha speso tutti i suoi guadagni in hotel lussuosi e giochi d'azzardo mentre era tra i 18 e i 19 anni. Ha speso 6.000 euro per un Rolex, 2.300 euro per un soggiorno in un lussuoso hotel di Chelsea e ha perso più di 80mila euro in un casinò in un esclusivo centro commerciale. Qaiser, di Barking, nella zona est di Londra, ha acquistato pubblicità su siti pornografici utilizzando identità false, ma quando gli utenti facevano clic sui collegamenti, i loro computer venivano esposti al software dannoso "Angler".I pc infetti mostravano un messaggio (nella foto) che simulava le forze dell'ordine britanniche accusando l'utente di infrangere la legge - avvertendoli che avrebbero dovuto affrontare fino a tre anni a meno che non avessero pagato una multa immediata equivalente a circa $ 200 o £100. Per paura dell'imbarazzo degli amici o dei familiari che hanno scoperto di aver avuto accesso alla pornografia, molti utenti hanno pagato il riscatto. In un solo mese, Qaiser ha guadagnato 11.000 sterline. In oltre 20 paesi le sue vittime. Qaiser ha anche inviato e-mail agli inserzionisti e ha minacciato di inviare spam ai propri siti con immagini di abusi sui minori. I reati di ransomware sono stati commessi tra il 2012 e il 2014, mentre il reato di riciclaggio di denaro è stato commesso tra il 2015 e il 2018.