Haiti, rapiti 17 missionari americani da una banda criminale: tra loro anche 3 bambini

Giallo ad Haiti: 17 missionari statunitensi sono stati rapiti da una banda criminale alla periferia orientale di Port-au-Prince, ad Haiti. Lo hanno reso noto fonti di sicurezza locali.

Breaking News: Gang members in Haiti kidnapped as many as 17 American missionaries and their family members as they were leaving an orphanage, Haitian officials said.https://t.co/yrWqP7HiJ2

— The New York Times (@nytimes) October 17, 2021