Haiti, sparatoria all'ambasciata americana: «Restate chiusi in casa»

«Se vi state dirigendo verso l'ambasciata, trovate riparo in un'area sicura», si legge nel tweet. Nel compound, secondo il messaggio, sono già scattate misure speciali.

#BREAKING MORE: Gunfire erupts near rear entrance of #USA🇺🇸 embassy in #Haiti 🇭🇹 -Gunfire has been reported coming from the rear entrance of the US embassy in Haiti, according to an official Twitter account for the US Department of State Bureau of Consular Affairs. pic.twitter.com/cMWzPLZpLD