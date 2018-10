Halloween, bimbo di 5 anni sta male dopo «dolcetto o scherzetto»: risulta positivo alla metanfetamina

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 12:33

Era appena tornato a casa da un pomeriggio dicon gli amici, quando il piccolo, 5 anni, ha cominciato ad avere delle convulsioni. I genitori hanno portato immediatamente il bambino in ospedale, dove è avvenuta l'incredibile scoperta: nelle analisi Braylen è stato trovato positivo allaLEGGI ANCHEÈ successo a Galion, in Ohio, dove la polizia sta indagando sul caso. I genitori sono convinti che il bimbo possa aver assunto la droga attraverso le caramelle ricevute durante il tradizionale giro di«La parte sinistra della sua faccia era paralizzata e non riusciva a muovere un braccio - ha dichiarato ai media locali la mamma, Julia Pence - non sapeva dove fosse e cosa stesse facendo». La polizia sta analizzando i dolcetti raccolti da Brawlen e i suoi denti di plastica da vampiro, per capire se e come sia avvenuta la contaminazione. Il dipartimento di Galion, tuttavia, non si sbilancia ancora, dal momento che nessun altro caso simile è stato segnalato. Intanto il piccolo Braylen, ricoverato in ospedale, sta molto meglio anche se «un minuto prima è iperattivo e quello dopo è stanco, si sta ancora riprendendo», spiega la madre.