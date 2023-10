Hamas, chi è Mosab Hassan Yousef, il figlio pentito del fondatore (convertito al cristianesimo): «Non considerano la vita umana»

Mosab Hassan Yousef, figlio di un leader fondatore di Hamas, ha rotto il silenzio sulla sua decisione di denunciare il gruppo terroristico dopo essersi rivoltato contro la sua stessa famiglia ed essersi convertito al cristianesimo quando ha visto in prima persona gli orrori del regno del gruppo. L'uomo, che faceva la spia a favore degli israeliani e cercava asilo negli Stati Uniti, ha parlato della sua decisione di lasciarsi alle spalle la vita di terrore durante «Fox & Friends». «Sono nato nel cuore della leadership di Hamas... e li conosco molto bene. Non si preoccupano del popolo palestinese. Non considerano la vita umana», ha detto Yousef.

Hamas, dove sono i capi? Dal leader Sinwar al "fantasma" Deif fino al più ricercato Haniyeh, ecco gli obiettivi degli 007 di Israele

Il racconto

«Ho visto la loro brutalità in prima persona nel 1996, quando ho trascorso circa un anno e mezzo nella prigione di Megiddo...