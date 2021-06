Hancock si dimette: il ministro della Salute britannico lascia dopo le foto del bacio all'amante. L'accusa: violate norme sul distanziamento sociale

Matt Hancock, ministro della Salute e gli Affari sociali del Regno Unito, si è dimesso dopo aver infranto le regole di distanziamento sociale baciando la sua assistente Gina Coladangelo. Un abbraccio appassionato, a labbra incollate e con una mano morta galeotta. È l'immagine rubata da una telecamera a circuito chiuso che ha travolto Hancock, potente ministro della Salute del governo Tory britannico e figura chiave nella compagine di Boris Johnson in tempi di pandemia. Immagine, spiattellata in prima pagina dal Sun che lo inchioda alla relazione con la presunta amante Gina Coladangelo, chiare origini familiari italiane, come lui sposata e con figli. Ma soprattutto lo espone all'accusa di favoritismi nei confronti della donna, cooptata giusto qualche mese fa nei ranghi del suo dicastero, e a quella di aver violato platealmente le linee guida sul «distanziamento sociale» da lui stesso imposte fra le precauzioni anti Covid.

Hancock, le accuse

E contro Hancock non è valsa neppure la compassione della regina Elisabetta, che pochi giorni fa lo aveva definito «poverino» («poor man») per l'ingrato compito di dove gestire i dossier della sanità sotto l'ombra di un'epidemia epocale. Anche se il premier Boris Johnson aveva fatto sapere di essersi accontentato del balbettante messaggio di scuse diffuso dopo qualche ora d'insostenibile silenzio da Matt, di fidarsi di lui e di considerare «il caso chiuso».

Il video recapitato al Sun risale al 6 maggio scorso, quando le raccomandazioni dell'emergenza Covid in vigore del Regno Unito escludevano ancora abbracci o contatti troppo stretti fra persone non conviventi né appartenenti a una stessa cerchia familiare. E mostra senza possibilità di equivoci Hancock, 43 anni a ottobre avvinghiato di fronte agli uffici di Whitehall a Gina: coetanea, nonché ex compagna di università a Oxford, con un passato da manager nella società di consulenza Luther Pendragon e un presente di capo delle comunicazioni presso la Oliver Bonas, brand d'abbigliamento fondato dal marito Oliver Tress affiancato da settembre da un incarico di direttrice non esecutiva del ministero della Salute. Inizialmente non retribuito, poi compensato con 15.000 sterline annue.

Un intreccio su cui le chiacchiere pare si rincorrano da tempo fra i corridoi dei palazzi londinesi. Ma che ha ora il suggello della prova provata, nel linguaggio spiccio del tabloid di Rupert Murdoch che grida allo sdegno per «un vergognoso flirt» annaffiato «dai soldi dei contribuenti». E non manca di mettere alla berlina neppure la moglie del «fedifrago», Martha Hoyer Millar, fisioterapista di formazione e madre dei suoi tre figli (uno adottato), paparazzata all'uscita di casa con tanto d'ingrandimento della mano a mostrare come porti «ancora la fede» all'anulare. «Riconosco di aver violato le linee guida sul distanziamento, ho deluso la gente e sono molto dispiaciuto», le sue parole accompagnate dalla richiesta del rispetto di ciò che resta della «privacy» della sua famiglia.

Ecco quindi che il Labour non perde tempo a sfidare Johnson a scaricare il ministro, se non altro per l'assunzione a trattativa privata di Gina Coladangelo come consulente, avvenuta secondo il partito di Keir Starmer in evidente «conflitto d'interesse» a dispetto delle assicurazioni dell'esecutivo sul «rispetto delle procedure» di valutazione.