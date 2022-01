Hanka Horká, la cantante no vax si contagia volontariamente per non fare il vaccino e muore. Il figlio: «Uccisa da idee folli»

Non aveva paura del Covid. Anzi, si è infettata intenzionalmente, rimanendo in contatto con i familiari positivi, così da poter tornare a una vita "normale" una volta guarita senza doversi vaccinare. Ma le cose non sono andate come sperava. Hanka Horka, nota cantante Folk della Repubblica Ceca è morta ieri, domenica 16 gennaio, all'età di 57 anni. Lo conferma anche una nota diffusa sul sito della sua band "Assonance" in cui si legge, accanto alla sua foto «non vorremmo credere ad alcune notizie, ma dobbiamo».

Appena due giorni fa, il 13 gennaio la cantante aveva condiviso su Facebook un post in cui affermava di avere il Covid e di aver ormai superato la malattia, rallegrandosi di poter tornare al teatro, alla sauna e alla vita sociale e invitando gli altri a fare lo stesso.

Secondo il racconto del figlio Jan Rek, anche lui musicista e membro del gruppo musicale Jelen, la donna avrebbe scelto di rimanere a casa nonostante il marito e il figlio fossero positivi. Per loro, vaccinati, la malattia è durata tre giorni, per lei invece è stata più lunga, cinque giorni. E l'ha portata alla morte.

Il figlio Jan una lunga intervista alla testata ceca iROZHLAS.cz ha criticato duramente no vax e diffusori di notizie false, accusandoli di aver influenzato le idee di Hanka. «Avete ucciso mia madre. Lei non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio, o al battesimo di mio figlio» ha detto, spiegando come sia lui che il padre avessero cercato di convincere Hana a vaccinarsi, senza riuscirci. «È un esempio illustrativo per i circoli attorno a Jaroslav Dušek, Lukáš Pollert, Sona Peková», aggiunge amaramente il ragazzo.

Star del folk in Repubblica Ceca con la band Assonance

Dal 1985 Hanka Horka faceva parte della band Assonance, un gruppo di musica celtica e folk noto in Repubblica Ceca, fondato nel 1975 e ancora attivo.