Harry, il mistero della visita a Buckingham Palace: «Ci è andato dopo l'incoronazione, prima di tornare in California»

Harry è stato uno dei protagonisti del giorno dell'incoronazione di Re Carlo III: in molti, infatti, non vedevano l'ora di vedere il Duca di Sussex di nuovo vicino alla Royal Family. Vicino per modo di dire, dato che Harry ha lasciato ogni incarico ufficiale, era seduto in terza fila durante la cerimonia, non avrebbe potuto affacciarsi dal balcone e nemmeno sfilare con la famiglia. C'è, però, un giallo che in queste ore sta facendo arrovellare i sudditi inglesi: Harry, prima di recarsi all'aeroporto di Heathrow (direzione Los Angeles), ha fatto visita a Buckingham Palace?

Subito dopo la fine della cerimonia d'incoronazione, il principe Harry si è diretto verso uno degli aeroporti di Londra per prendere l'aereo e volare dal figlio Archie che festeggiava quattro anni. Secondo quanto riporta il Telegraph, alcune voci che circolano in questi giorni, sosterrebbero, però, che Harry abbia fatto una capatina a Buckingham Palace per risolvere alcune questioni logistiche.

L'ex ufficiale della protezione reale, Ken Wharfe, ha, però, fugato ogni dubbio al MailOnline: «Logisticamente penso sia proprio impossibile che Harry sia riuscito ad andare a Palazzo.

Dal West End a Heathrow, ci si mette circa 35 minuti sotto scorta della polizia, ed è il tempo più veloce che si possa ottenere. Penso, comunque, che il Duca non avesse avuto nessun motivo reale per andare a Buckingham Palace dove, tra l'altro, non avrebbe trovato nessuno, visto che, tutta la famiglia era ancora a Westminster. Credo proprio che sia altamente improbabile che si sia fermato».

Fonti vicine alla Royal Family hanno riferito al Telegraph che Harry non vedeva davvero l'ora di tornare a Los Angeles dalla sua famiglia per festeggiare il compleanno di Archie che proprio il 6 maggio ha compiuto quattro anni.