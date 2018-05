Hawaii, terremoto di magnitudo 6.9 dopo l'eruzione del vulcano Kilauea

Un forte terremoto ha fatto tremare le Hawaii dopo l'eruzione del vulcano Kilauea. Tre scosse di magnitudo rispettivamente 5,4, 6,9 e 5,3 sono state registrate sull'isola delle Hawaii (Big Island) dove era stata ordinata l'evacuazione in seguito all'eruzione, iniziata nel tardo pomeriggio di giovedì. Secondo le informazioni dell'Us Geological Survey, le scosse sono avvenute alle 11.32 (le 23,32 di ieri sera in Italia) 12,32 e 2.37. In tutto 1.700 persone sono interessate dall'ordine di evacuazione.

Sabato 5 Maggio 2018, 07:39 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 09:28

