La star di «Melrose Place» nei guai: arrestata per violenza domestica

Lunedì 26 Febbraio 2018, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 22:29

La star di "Melrose Place",56 anni, è nei guai dopo essere stata arrestata per violenza domestica, come ha riportato TMZ. Conosciuta sul piccolo schermo per il ruolo di Amanda Woodward nella serie tv, ha litigato con il fidanzato, ferendolo. Ha anche aggredito uno degli agenti intervenuti nella sua casa di Thousand Oaks, in California.Secondo quanto emerso dalla chiamata al 911, il fratello dell'attrice ha assistito al litigio tra i due partner e ha contattato le forze dell'ordine. Il compagno era visibilmente contuso e quando poi i poliziotti hanno cercato di metterle le manette, lei ha cominciato a tirare calci.L'attrice è stata, infine, rilasciata su cauzione. La Locklear già in passato aveva avuto problemi per abuso di sostanze e farmaci. Nel 2008 era stata arrestata dopo esser stata sorpresa alla guida in una condizione psicofisica alterata.