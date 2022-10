Lituania si arma, missili Himars dagli Stati Uniti: un passo verso la guerra contro Putin

Un passo verso la guerra. La Lituania acquisterà otto lanciarazzi M142 HIMARS dagli Stati Uniti. Il contratto, come affermato dal ministro della Difesa Arvydas Anušauskas, dovrebbe essere firmato entro dicembre. «Gli americani hanno assicurato al 90% che ciò accadrà entro l'inizio di dicembre». Il contratto riguarda un sistema separato e otto lanciatori e sistemi di lancio. Quando arriveranno? Dovrebbero essere consegnati nel 2025. Ma nel frattempo anche Lettonia ed Estonia stanno seguendo l'esempio di Vilnius, acquisendo sei sistemi HIMARS ciascuna.

Lituania si arma, missili Himars dagli Stati Uniti: il budget

Il governo lituano ha aumentato il budget per la difesa di quest'anno di 148 milioni di euro. Secondo Anušauskas circa 60 milioni di euro di questo importo saranno stanziati per l'acquisizione di sistemi HIMARS. Il denaro aggiuntivo verrà utilizzato per l'acquisizione dei veicoli fuoristrada corazzati JLTV, dei radar a medio raggio e delle munizioni. Gli HIMARS sono montati su camion che trasportano un container con sei razzi a guida di precisione con una portata di circa 70 chilometri.

🇱🇹Lithuania is planning to purchase eight M142 HIMARS rocket launchers from the 🇺🇸United States. According to the 🇱🇹Defence Minister @a_anusauskas, the contract is expected to be signed by December. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 10, 2022

Le forniture a Romania e Polonia

Il primo lotto di Himars è già stato consegnato in Romania (il contratto copre 54 M142 in totale), e presto i primi 20 saranno ritirati dalla Polonia (l'ordine è stato formalmente effettuato a febbraio 2019). Inoltre, il Dipartimento di Stato ha già autorizzato la vendita di sei lanciatori M142 all'Estonia (nel luglio di quest'anno) e l'Ucraina ha ricevuto (come parte degli aiuti militari statunitensi) 16 lanciatori e altri 22 saranno consegnati nei prossimi mesi .

Sistemi obsoleti

Nel caso della Lituania, l'ordine M142 HIMARS deve far parte di un vasto programma di ammodernamento tecnico. Alcuni dei finanziamenti potrebbero provenire dal programma di aiuti militari FMF degli Stati Uniti. Attualmente, il nucleo dell'artiglieria lituana è costituito da 21 obici semoventi PzH 2000, consegnati dalla Germania nel 2015-2020. Nel giugno di quest'anno, le autorità di Vilnius hanno firmato una lettera di intenti aprendo la strada all'ordinazione di diciotto obici da cannone CAESAR Mk II in Francia – finora non sono disponibili informazioni sulla conclusione di un contratto formale in materia.