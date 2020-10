«Ho 70 anni, cerco lavoro»: disoccupato e senza pensione chiede aiuto, la foto virale sui social

Don Guillermo, un señor trabajador y responsable, que para tener acceso a su pensión le falta cotizar 40 semanas, y requiere un empleo urgente para tener su sustento diario. Sabe hacer "chambitas"de albañilería e impermeabilizacion, u otros oficios.

644-1953222 Cl. Ladrilleros pic.twitter.com/ydyWgf5BC2 — Amy García (@FlorDCapomo) October 8, 2020

Guillermo Martínez Castillón è un messicano residente nella città di Obregón, nello stato di Sonora, che ha 70 anni e tutti i giorni va alla ricerca di un lavoro, perché gli mancano ancora 40 settimane di lavoro per il completamento dei contributi che gli permetteranno di riscuotere la pensione.

La sua storia è diventata nota dopo che la sua fotografia con un poster in cui chiedeva aiuto tra le mani, è diventata virale sui social network. L'uomo si descrive come un lavoratore «molto responsabile, onesto e serio».

«Don Guille», come lui stesso si definisce ha lavorato come operaio edile. Tuttavia, è disoccupato da 4 mesi e è consapevole che a causa della sua età avanzata ha molto difficoltà a ottenere un nuovo lavoro, secondo quanto ha raccontato al giornale El Universal.

Finora, la sua foto è già stata condivisa centinaia di volte e l'uomo ha ricevuto diverse chiamate. Tuttavia, non ha ancora ottenuto un lavoro, ma solo un aiuto finanziario.

