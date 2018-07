Un uomo armato di pistole ha ucciso una donna dopo essersi barricato con numerosi ostaggi in un supermercato della catena Trader Joès nell'area di Silver Plate ad Hollywood, alle porte di Los Angeles. Poi si è arreso alla polizia che poco prima l'aveva inseguito.



Lo riferiscono alcuni testimoni sentiti dai media locali, anche se al momento la polizia e le autorità locali non confermano. L'uomo, prima della fuga in auto finita davanti al supermercato avrebbe sparato a due donne che, secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbero la nonna e la fidanzata.

Domenica 22 Luglio 2018, 02:55 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA