Hong Kong, il governo censura i film: saranno valutati «in nome della sicurezza nazionale»

Un altro colpo alla libertà. A Hong Kong i film saranno sottoposti a censura in nome della sicurezza nazionale. I censori passeranno al vaglio d'ora in poi tutte le pellicole destinate al pubblico dell'ex colonia. La nuova legge sulla sicurezza imposta dalla Cina ha criminalizzato gran parte del dissenso ed ha soffocato il movimento democratico del centro finanziario. In particolare, il governo dell'isola ha annunciato oggi che l'Ordinanza sulla censura cinematografica è stata estesa ed include adesso «qualsiasi azione o attività che possa costituire un reato che metta in pericolo la sicurezza nazionale».

«Quando si valuta un film nel suo insieme e il suo effetto sugli spettatori, il censore dovrebbe tenere conto dei suoi doveri di prevenire e reprimere atti o attività che mettano in pericolo la sicurezza nazionale e la responsabilità comune del popolo di Hong Kong di salvaguardare la sovranità, l'unificazione e l'integrità territoriale della Repubblica popolare cinese», recita la versione aggiornata dell'Ordinanza, che è entrata in vigore con effetto immediato.