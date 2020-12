Hong Kong, Joshua Wong condannato a 13 mesi di carcere

Condannato al carcere Joshua Wong. L'attivista di Hong Kong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di reclusione con l'accusa di aver organizzato e promosso nel giugno dello scorso anno un raduno non autorizzato fuori dal quartier generale della polizia a Wan Chai. Lo riporta Hong Kong Free Press. Condannati, insieme a Joshua Wong, anche gli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam. Per loro, rispettivamente, dieci e sette mesi di carcere.

Joshua Wong aveva deciso di dichiararsi colpevole all'apertura del processo per il suo coinvolgimento nelle proteste dello scorso anno, aggiungendo che si aspettava di essere incarcerato. «Non sarà sorpreso se oggi sarò mandato immediatamente in carcere» aveva detto ai giornalisti prima dell'udienza. «Continueremo a lottare per la libertà - ha concluso - e ora non è il momento per noi di inchinarci a Pechino e arrenderci».

