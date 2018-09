Hong Kong supera New York per numero di ricchi

Giovedì 6 Settembre 2018, 20:56

Se a causa di Donald Trump siete ancora convinti che New York sia la patria dei ricchi, forse è arrivato il momento di rivedere la vostra idea di “Grande Mela”. La metropoli americana ha appena perso il primato di città in cui abita il maggior numero di persone “ultra ricche” e ha sorpassarla è stata Hong Kong. Nell'ex colonia britannica restituita alla Cina nel 1997 si concentra infatti il maggior numero “paperoni” la cui fortuna non scenderebbe sotto la soglia dei 30 milioni di dollari.Secondo un'indagine condotta da Wealth-X, la percentuale di super ricchi a Hong Kong è cresciuta del 31% durante il 2017, arrivando a toccare il numero di 10mila persone, mille in più rispetto a New York. La ricerca ha inoltre evidenziato che l'anno scorso a livello globale la percentuale di super ricchi è cresciuta del 13%, per un totale di 256mila persone che da sole accumulerebbero un capitale stimato intorno ai 31mila miliardi e mezzo di dollari. Nella classifica dell'organizzazione che ha uffici in tutti il mondo e che provvede a fornire dati alla stampa e ai media, dal The Wall Street Journal al Financial Times, dalla CNN alla BBC, sul terzo gradino dopo Hong Kong e New York ci sarebbe Tokyo. Parigi, invece, ha ottenuto il titolo di città più ricca d'Europa scalzando Londra, che avrebbe perso lo scettro per via dell'incertezza finanziaria dovuta a Brexit.Ad Hong Kong si contano i maggiori investimenti di Pechino e questo fattore è stato determinante nel permettere alla città di godere dei frutti dell'espansione cinese. Anche se la Cina risulta terza tra i Paesi che ospiterebbero il maggior numero di ricchi, nessuna città della Cina continentale appare tra le prime 10 posizioni della classifica. Ciò è dovuto al fatto che il benessere non è equamente distribuito e che esistono zone molto più sviluppate rispetto ad altre. L'indagine però suggerisce che in Cina ci siano almeno 26 delle 30 città più dinamiche al mondo, se si valuta il tasso di crescita dell'economia locale. La ricchezza sembra ancora qualcosa di prettamente maschile perché, a detta degli analisti di Wealth-X, le donne ultra ricche di Hong Hong sarebbero 35mila, quindi non più del 14%. Quasi il 35% della fortuna dei super ricchi sarebbe detenuta in contanti, mentre gli investimenti in beni immobili, opere d'arte o per esempio yacht non supererebbe il 6,6%.Hong Kong è tornata alla Cina nel 1997 con la promessa che le fosse garantita un certo grado di autonomia. La famosa espressione “un Paese, due sistemi” avrebbe dovuto consentire una certa libertà politica rispetto alla linea della Cina comunista, ma non è stato così. La città resta in ogni caso un ambiente abbastanza aperto al business e agli interessi stranieri.La ricchezza degli asiatici è un tema molto di moda nell'ultimo periodo, basti pensare al grande successo che negli Stati Uniti ha ottenuto il film "Crazy Rich Asians" del regista Jon M.Chu. La storia d'amore narrata dalla pellicola e tratta dal romanzo di Kevin Kwan si svolge in realtà a Singapore. Tuttavia, lo stesso Kwan ha dichiarato al New York Times la scorsa settimana di aver in mente una serie televisiva da realizzare con Amazon che sarebbe ambientata proprio ad Hong Kong. La serie avrebbe per protagonisti i membri della famiglia più potente e in vista della città, la cui identità al momento resta segreta.