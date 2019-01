Montecarlo, fiamme all'Hotel de Paris: il rogo partito dalla spa

Un incendio è divampato questa mattina nel sontuoso Hotel de Paris di Montecarlo, in Place du Casino: tutti gli ospiti sono stati evacuati ma non risulta che vi siano feriti e le fiamme sono state messe presto sotto controllo. Lo riferisce Nice Matin, pubblicando anche foto e video in cui si vede un denso fumo nero levarsi dal tetto dello storico albergo in stile 'belle epoquè, visibile da tutto il Principato.



L'incendio - precisa Nice Matin - è scoppiato intorno alle 11,30 all'ultimo piano dell'edificio in una spa ancora in fase di realizzazione, adiacente alla suite Ranier III, inaugurata martedì scorso, per cause ancora in fase di accertamento. Evacuati gli ospiti e i dipendenti dell'hotel, gli operai al lavoro e i tre ristoranti Louis-XV, Grill e Omer. Attorno all'Hotel de Paris è stato istituito un perimetro di sicurezza e Avenue d'Ostende è chiusa al traffico. Al momento l'incendio è sotto controllo

Giovedì 31 Gennaio 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 13:47

