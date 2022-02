Usa, spara al ladro che lo ha rapinato in strada, ma uccide bimba di 9 anni che passava per caso: choc a Houston

Un uomo che era stato appena rapinato a mano armata davanti a un bancomat nel sudest di Houston ha sparato nel tentativo di fermare il suo aggressore, colpendo invece una bambina di 9 anni a bordo in un camion che passava lì vicino. Lo rendono noto le autorità locali citate dai media Usa, aggiungendo che la piccola è poi morta in ospedale.

L'uomo che ha sparato, un 41enne, è stato arrestato. Si tratta di Tony Earls. Stava effettuando una transazione presso un bancomat drive-thru al 2900 di Woodridge Dr. nel sud-est di Houston con sua moglie lunedì poco prima delle 22:00. quando è stato derubato sotto la minaccia delle armi, secondo la polizia.

Earls ha sparato prima al rapinatore, che stava scappando a piedi, e poi a un camioncino pensando che l'uomo fosse entrato lì", ha detto la polizia.Uno di questi colpi ha colpito il lunotto del camioncino, che era occupato da una famiglia di cinque persone che non era coinvolta nella rapina, ha detto la polizia. Una bambina di 9 anni sul sedile del passeggero posteriore è stata colpita durante la sparatoria, ha detto la polizia.

