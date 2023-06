I braccialetti della regina egiziana Hetepheres rivelano antiche reti commerciali mai ipotizzate prima

I braccialetti trovati nella tomba della regina egizia Hetepheres I hanno rivelato una fitta rete commerciale nell'Antico Egitto di cui finora non si avevano tracce. Hetepheres era una delle più importanti regina d'Egitto, moglie del re della quarta dinastia Sneferu e madre di Khufu, il cui regno era famoso per la costruzione di grandi strutture come la Grande Piramide di Giza. La sua tomba risale al 2.600 a.C. ed e conteneva la più grande e famosa collezione di manufatti d'argento del primo Egitto. I suoi braccialetti erano tra i gioielli trovati all'interno della tomba quando fu scoperta per la prima volta nel 1925. I braccialetti sono stati esaminati per molti decenni, ma solo ora con le moderne tecniche metallurgiche hanno permesso di determinare le loro origini.

Un team internazionale, composto da ricercatori della Macquarie University e dell'Australian Catholic University, ha utilizzato nuove immagini e analisi degli isotopi di piombo per determinare la composizione, l'origine e i processi di produzione dei braccialetti. Realizzati principalmente in argento con tracce di rame, oro e piombo, sono stati impreziositi da forme a mezzaluna di turchese, lapislazzuli e iconografia corniola che conferma l'origine egiziana dei gioielli. Ma l'Egitto, sebbene fosse ricco di oro, non ha fonti locali di argento. Invece, le misurazioni degli isotopi di piombo del metallo sono risultate coerenti con i minatori d'argento estratti dalle miniere delle Cicladi, ora parte delle isole dell'Egeo della Grecia.

«L'origine dell'argento usato per i manufatti durante il terzo millennio è rimasta un mistero fino ad ora» afferma la dottoressa Karin Sowada, della Macquarie University. «Questa nuova scoperta dimostra, per la prima volta, la potenziale estensione geografica delle reti commerciali utilizzate dallo stato egiziano durante il primo Vecchio Regno al culmine dell'era della costruzione delle piramidi».

Date le sue origini egee, i ricercatori ritengono che l'argento sia stato spedito al porto di Byblos nell'odierno Libano dove è stato finalmente acquisito: la prima prova del commercio a lunga distanza tra Egitto e Grecia.

«I campioni sono stati analizzati dalla collezione del Museum of Fine Arts di Boston e le immagini del microscopio elettronico a scansione mostrano che i braccialetti sono stati realizzati martellando metallo lavorato a freddo con frequenti ricotture per evitare rotture», afferma il professor Damian Gore, sempre della Macquarie University. «È anche probabile che i braccialetti siano stati legati con l'oro per migliorare il loro aspetto e la capacità di essere modellati durante la produzione».

La tomba di Hetepheres fu scoperta nel 1925 dopo 4.600 anni dalla sepoltura, ma il suo sarcofago di alabastro bianco era vuoto. Una teoria è il corpo di Hetepheres e le sue finiture d'oro siano state derubate subito dopo la sua sepoltura, quindi trovare i braccialetti in quella tomba fu significativo. «La rarità di questi braccialetti è triplice» dice Sowada. «Sopravvivere ai depositi di sepoltura reali di questo periodo sono rari, solo piccole quantità di argento sono sopravvissute nei documenti archeologici fino alla media età del bronzo e l'Egitto manca di depositi sostanziali di minerale d'argento».

La ricerca è pubblicata sul Journal of Archaeological Science: Reports.