I carabinieri recuperano a Londra un dipinto di De Chirico rubato a Cortina 46 anni fa

Venerdì 23 Febbraio 2018, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 15:33

Era stato rubato, nel 1972, a Cortina D’Ampezzo nella casa di un noto albergatore del luogo. Ora i carabinieri del Reparto Operativo del Comando Patrimonio Culturale hanno recuperato un dipinto ad olio su cartoncino, raffigurante “Cavallo con criniera al vento”, firmato dal maestro Giorgio De Chirico. Sono stati i militari della sezione antiquariato, nell’ ottobre 2017, monitorando il mercato on line delle opere d’arte, ad individuare, in una delle più importanti case d’asta londinesi, l’opera di De Chirico, che stava per essere messa in vendita, con un prezzo di partenza di 35.000 sterline, pari a circa 40.000 euro. Subito sono scattati approfondimenti investigativi, svolti anche attraverso la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che hanno confermato che quell’opera era la stessa che era stata rubata 46 anni fa. I carabinieri hanno scoperto che il dipinto era stato consegnato, da un pregiudicato, alla filiale milanese della Casa d’aste di Londra che, a sua volta, ne aveva chiesto e ottenuto l’attestato di libera circolazione. Probabilmente l’intento era quello di realizzare, all’estero, un maggiore guadagno, in forza dell’importante richiesta di opere del principale esponente della pittura metafisica sul mercato internazionale. Il dipinto è stato rimpatriato in questi giorni. Una volta esperite le formalità da parte della Procura della Repubblica di Roma sarà restituito al legittimo proprietario il quale, quando ha saputo del ritrovamento, ha ringraziato calorosamente i militari dell’Arma.