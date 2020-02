Data sbagliata e cancellata: i francobolli austriaci per la Brexit sono già pezzi da collezione

La recente uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha lasciato alle poste austriache qualche problema.



Osservando infatti i francobolli creati per commemorare la Brexit non si può fare a meno di notare la data del 29 marzo 2019 che è stata cancellata con un trattino. Questo perché come riporta APA, erano già stati stampati ben 140.000 francobolli con la data iniziale della Brexit, destinati proprio a commemorare l'evento storico.

La soluzione che la Posta austriaca ha trovato alla fine è stata quella di cancellare la prima data, aggiungendo quella effettiva - 31 gennaio 2020. Questi francobolli possono essere acquistati solo in tre città austriache per 1,80 euro.



Nonostante l'imprevisto dettaglio, i suddetti francobolli sono comunque in vendita e prevedono che l'area del Regno Unito si distingua dalle altre nazioni per il suo colore che è di azzurro più chiaro.



