I funerali del Principe Filippo, i particolari della cerimonia: ammessi solo 30 partecipanti

I piani per i funerali del Principe Filippo sono stati completamente rivisti a causa delle restrizioni dettate dal coronavirus. Il Duca di Edimburgo non avrà dei funerali di stato ma soltanto esequie in forma privata: la cerimonia si svolgerà entro 10 giorni nella Saint George's Chapel del Castello di Windsor.

I Funerali del Principe Filippo

La cerimonia funebre del Principe Filippo si svolgerà entro 10 giorni nella Saint George's Chapel del Castello di Windsor e secondo fonti interne a Buckingham Palace, come riporta Telegraph.com, i reali avrebbero scelto di aderire alle attuali linee guida anti Covid, che consentono una partecipazione massima di 30 persone. Al pubblico è stato chiesto di non tentare di assistere o partecipare a nessuno degli eventi che compongono il funerale e lo stesso Duca, che odiava il "clamore" e aveva un approccio alla vita senza fronzoli, desiderava una funzione di basso profilo. La salma del Principe Filippo rimarrà nel Castello di Windsor fino al funerale, per poi essere tumulata nei Frogmore Gardens, nel parco reale.

I partecipanti

Per adesso Buckingham Palace non ha reso noti i nomi ma si stima la presenza di 800 invitati al funerale, provenienti dalle unità militari del Duca e dalle organizzazioni di beneficenza di cui era mecenate. Possibili modifiche per aderire alle attuali restrizioni saranno annunciate nei prossimi giorni, mentre la funzione dovrebbe essere trasmessa in televisione.

Le bandiere reali saranno a mezz'asta da oggi fino alla fine del funerale e il lutto reale sarà osservato per un mese. Durante il Court-Mourning (lutto di Corte), i reali e i rappresentanti della Regina nel Regno Unito e all'estero indossano abiti scuri e utilizzano carta da lettere con bordi neri, mentre i membri della famiglia riducono gli impegni pubblici. Del funerale (nome in codice Operazione Forth Bridge) comunque non sono stati ancora rilasciati ulteriori particolari, dato che l’ultima parola sulla natura della cerimonia spetta alla Regina. Buckingham Palace ha comunque già esortato i cittadini a non portare fiori per commemorare il Principe, al fine di evitare pericoli di assembramento.

Omaggiare con donazioni

Una fonte di Buckingham Palace ha riferito che la posa dei fiori è stata "decisamente scoraggiata" perché la famiglia "desiderava moltissimo" che le persone seguissero le linee guida Covid. Agli interessati viene chiesto di fare una donazione a uno dei tanti enti di beneficenza del Duca o a un ente di beneficenza "vicino al loro cuore". Buckingham Palace approverà e condividerà i piani completi e le modalità per rendere omaggio al Principe Filippo entro pochi giorni.