Venerdì 28 Dicembre 2018, 14:52

Per proteggersi dalla pioggia sottile di giovedì 27 dicembre alcuni indossavano impermeabili di plastica sopra i gilet gialli, il simbolo della protesta che ha superato i confini della Francia spingendosi fino all'isola di Taiwan. Migliaia di persone hanno manifestato davanti alla sede del Ministero delle Finanze della capitale Taipei. La terza volta in una settimana, lo scorso sabato almeno in 10 mila, riferiscono i media taiwanesi, avevano protestato per chiedere al governo la riduzione delle tasse, un sistema fiscale più trasparente e salari adeguati. Una settimana fa, invece, 20 mila taiwanesi si erano dati appuntamento all'ingresso dell'ufficio di presidenza dell'isola.«Riguarda il nostro futuro», ha dichiarato ad Associated Press Joanna Tai, studentessa di 23 anni che prevede di laurearsi l'anno prossimo. «Guardiamo i salari di Hong Kong e della Cina continentale. Vogliamo sapere perché c'è così tanta differenza con quelli di Taiwan. Molti dei miei colleghi -ha aggiunto- vorrebbero mettersi in proprio ma, a causa delle tasse, tante piccole imprese hanno chiuso». Il gruppo di attivisti The Tax & Legal Reform League, che ha indetto la protesta una settimana fa, ha affermato di aver preso ispirazione delle rivolte francesi. Tuttavia, il carattere delle manifestazioni taiwanesi è pacifico. Mentre in Francia non si arresta la protesta fino a quando dal governo non arriveranno risposte “sufficienti”, a Taiwan le misure annunciate da Macron tra cui quella di aumentare il salario minimo ha spinto tanti a indossare gilet simili a quelli dei francesi. «Abbiamo visto quello che Macron si è ammorbidito e così ci siamo sentiti incoraggiati a protestare, speriamo che la presidente qui ascolti la nostra voce», ha affermato Wang Chih-lan, referente per i media di Reform League che ha addossato la responsabilità della povertà di Taiwan al Ministero delle Finanze. Tsai Meng-chu, portavoce del Ministero, ha replicato dicendo che sul sito l'istituzione ha risposto per iscritto alle accuse secondo cui il sistema fiscale avrebbe contribuito ad aumentare la povertà. La condizione dei giovani sarebbe particolarmente difficile, tanti non riescono a fronteggiare le imposte sul reddito e hanno diversi problemi a causa delle paghe troppo basse. Alcuni contribuenti si sentirebbero addirittura assillati dal fisco. Un'attivista per i diritti umani ha spiegato a Bloomberg che spesso ai cittadini di Taiwan arrivano tasse troppo alte e calcolate in modo sbagliato, in questo modo il carico fiscale diventa un peso anche psicologico e soprattutto il denaro non ritorna ai contribuenti attraverso i servizi. «Dovremmo sapere dove va a finire questo denaro - ha detto ancora la giovane attivista- ma in realtà non lo sappiamo». Le tasse hanno effetti anche sulle imprese, gli investitori stranieri sarebbero spinti infatti a lasciare Taiwan, peggiorando la condizione dei lavoratori.Il salario medio mensile a Taiwan è 1,364 dollari, quello minimo dovrebbe essere alzato a 750 dollari a partire da gennaio. Gli aumenti dovrebbero riguardare quasi 1,8 milioni di lavoratori, inclusi 438 mila lavoratori migranti, secondo i media locali. Durante la campagna elettorale la presidente Tsai Ing-wen aveva promesso di lavorare a favore dei salari e dei servizi di welfare per i giovani, ma la qualità della vita non è migliorata.