I Jet privati affollano le piccole isole, i ricchi americani in fuga dal coronavirus. I residenti: «Rischio focolaio»

Ultimo aggiornamento: 20:32

I jet privati ​​si riversano sull'isola di Martha's Vineyard dato che isono alla ricerca di luoghi per sfuggire al. Visto l’afflusso c’è il timore i piccoli ospedali locali possano essere sopraffatti da un focolaio e di carenze di approvvigionamento nei negozi, dove la merce viene consegnato in traghetto.Le isole al largo di Cape Cod, nel Massachusetts - spiega il "The Telegraph"- sono colonie estive in cui i ricchi americani, soprattutto di New York, hanno una seconda casa. Barack Obama ha acquistato una casa a Martha's Vineyard l'anno scorso e Bill Clinton ci trascorre le vacanze regolarmente. Nel 1999 John F. Kennedy Jr morì in un piccolo incidente aereo sulla costa dell'isola. Brian Packish, un consigliere locale, ha fatto sapere che i jet privati ​​si sono "riversati" nel piccolo aeroporto di Martha's Vineyard nei giorni scorsi. Il funzionario locale John Christensen ha aggiunto: "Non ho mai visto carrelli della spesa così pieni".Gordon Healy, vicedirettore del canile locale, ha dichiarato al Boston Globe: "Se non hai bisogno di essere qui, se non hai un motivo per essere qui, non ha senso che tu sia qui. Non parlo per tutti sull'isola, ma penso che sia una convinzione comune”.Quelli di Nantucket hanno chiesto all'agenzia di gestione delle emergenze del Massachusetts di ridurre il numero di persone autorizzate ad arrivare: l'ospedale locale ha sottolineato di avere solo 14 posti letto e nessuna unità di terapia intensiva, il che significa che le vittime avrebbero dovuto essere trasportate in aereo a Boston, qualore si fosse verificato un focolaio.Tuttavia, le persone benestanti che hanno una seconda casa sulle isole hanno rifiutato di seguire il suggerimento di rimanere sulla terraferma e hanno comunque deciso di partire.Un ex ambasciatore degli Stati Uniti diretto a Nantucket, ha dichiarato al Boston Globe: "Molte persone si stanno ritirando, sia che vadano a Cape o nel New Hampshire o in qualche luogo più isolato che è fuori dai sentieri battuti. È difficile sapere di fare la cosa giusta in questi tempi, ma questa sembra la cosa giusta."Più a nord, nel Maine, l'isola di North Haven a 12 miglia dalla costa, ha votato per vietare visitatori e residenti stagionali, che trascorrono l'inverno in stati più caldi come la Florida.La sentenza aveva lo scopo di frenare la tradizionale invasione estiva che aggiunge circa 2.000 persone ai 355 effettivi residenti. Gordon Bubar, 74 anni, che gestisce la drogheria locale, ha dichiarato: "Non abbiamo un ospedale. Devi arrivarci in barca. È un malattia molto grave”