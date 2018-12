I tenori de Il Volo in Libano: «Che emozione cantare ai militari in missione 'O surdato 'nnammurato»

Lunedì 24 Dicembre 2018, 19:10

Cantare “O surdato nnammurato” tra centinaia di soldati, a molti chilometri da casa, in una terra lontana, è stata per loro un’esperienza emozionante e gratificante. Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble, i tre tenori de “Il Volo", vincitori del festival di Sanremo 2015, hanno raggiunto in questi giorni il contingente italiano impegnato nella missione Unifil in Libano, composto perlopiù dai bersaglieri della brigata Garibaldi. Lì, tra Tiro e la base militare di Shama, hanno registrato il concerto “Voci di Natale", dedicato ai nostri militari in missione, che andrà in onda il 25 dicembre, alle 23, su Raiuno. “È stata una grande emozione perché pensavamo di portare un po' d'Italia in Libano e invece abbiamo trovato qui l’Italia – racconta Ignazio Boschetto - Ci ha commosso l'entusiasmo che i soldati hanno mostrato nel passare del tempo con noi. Molti di loro hanno chiamato a casa per raccontare ai loro famigliari questo incontro.Abbiamo avuto modo di constatare quanto, in questo Paese, sia alta la considerazione nei confronti dell'operato dei militari italiani. “Ogni concerto ha la sua storia ma possiamo senza dubbio affermare che questo concerto è uno dei più emozionanti di tutta la nostra storia professionale – aggiunge Piero Barone - Non si deve per forza cantare davanti a migliaia di persone. Per noi è stato bellissimo cantare per loro e con loro”. I tre tenori hanno potuto vivere la missione del contingente italiano personalmente condividendo con i bersaglieri campani le attività quotidiane e mangiando con loro a mensa. Per loro i cuochi della Garibaldi hanno anche preparato un'ottima pizza. I ragazzi de Il Volo si sono sentiti accolti, avvolti dal calore dei militari italiani ai quali hanno voluto dedicare un concerto natalizio nel quale hanno inserito anche qualche celebre successo della canzone napoletana come “O surdato nnammurato" e “O sole mio". “Siamo dei privilegiati perché normalmente un civile non può vivere questo tipo di esperienza – spiega Gianluca Ginoble . Durante i tre giorni nei quali abbiamo vissuto a contatto con loro, i soldati italiani ci hanno trasmesso il senso del sacrificio, il coraggio, i veri valori della vita. Ci sentiamo persone migliori ora. Abbiamo vissuto emozioni grandissime e alla fine non volevamo più andarcene dal Libano. Ci hanno fatto sentire davvero a casa. Abbiamo dedicato loro il nostro concerto per far trascorrere a quegli uomini e quelle donne in mimetica un Natale speciale dato che sono lontani da casa e dalle loro famiglie”. C'è stata anche una sorpresa per i tre tenori che hanno assistito all’esecuzione del loro successo “Grande amore" da parte di un coro di bambini orfani libanesi. Prima che se ne andassero il generale Diodato Abagnara, comandante della Garibaldi ha fatto dono ai tre tenori del crest della brigata campana.