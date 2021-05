I turisti vogliono scattare un selfie di gruppo, ma la barca si capovolge: 7 morti in Indonesia

Sette morti annegati è il bilancio di un incidente in mare avvenuto in Indonesia. Un'imbarcazione con a bordo dei turisti si è capovolta perché tutti i passeggeri si erano spostati su un lato per scattare un selfie di gruppo. Come riporta l'Independent, l'incidente si è verificato in un bacino idrico sull’isola di Giava, nella reggenza di Boyolali, e sarebbe stato causato dall'imprudenza dei passeggeri.

