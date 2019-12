Igor il Russo, respinto il ricorso dei figli di una delle vittime: ecco cosa è successo

on viene contestata la nostra ricostruzione dei fatti né viene introdotto alcun elemento di fatto in più rispetto a quelli da noi rappresentati. La sentenze dice che sarebbe stata 'irragionevole e sproporzionata' la sospensione dal servizio delle 'guardie ecologiche volontarie', ammettendo così esplicitamente che ciò avrebbe evitato la morte del povero Valerio Verri. In buona sostanza, l’interruzione di quel servizio nella 'zona rossa', che la Corte rileva essere particolarmente ampia con un perimetro di 40 km, non valeva la protezione della vita di Valerio Verri anche perché era provato che 'Igor il russo non aveva un bersaglio determinato'. Circostanza quest’ultima che non mi pare potesse essere per nulla tranquillizzante

econdo la Corte non sarebbe valsa la pena interrompere un servizio di pattugliamento volontario perché sarebbe stato un atto 'sproporzionato'. La Corte non precisa in alcun modo quale possa essere in concreto il criterio del giudizio di proporzione che è stato adottato

Ricorre la memoria di quanto disposto il 1 settembre 2019 a Piacenza dopo la sola iscrizione Massimo Sebastiani nel registro degli indagati del registro volontario: vennero sospese temporaneamente le battute di ricerca dei volontari, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino, mentre restarono impegnate sul campo le forze dell’ordine coordinate dai Carabinieri, si disse che seppur in astratto, si riteneva Sebastiani un assassino, quindi una persona pericolosa e solo chi era addestrato a farlo poteva ricercarlo e nel caso affrontarlo

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA