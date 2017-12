Igor il russo fa paura anche in cella: nuovo trasferimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rinchiuso in un reparto di massima sicurezza, isolato dagli altri detenuti, che sono quasi tutti terroristi islamici. È questa la nuova vita di Norbert Ezechiele Feher, alias Igor il russo, tra le mura del super carcere di Zuera a Saragozza. L'amministrazione penitenziaria spagnola ha scelto di trasferirlo dalla prigione di Teruel, quando ha realmente capito che non si trattava di un detenuto qualunque, ma di un pericoloso criminale con cinque omicidi alle spalle e chissà quanti altri reati e delitti. Così il trasferimento è stato concordato fin nei minimi dettagli, e martedì 19 dicembre una scorta di cinque mezzi, da far invidia a El Chapo il boss del narcotraffico mondiale, ha portato a destinazione l'uomo che è riuscito a tenere sotto scacco le forze dell'ordine di mezza Europa.