​Bimbo di due anni muore schiacciato da una cassettiera: Ikea paga ​46 milioni di dollari di risarcimento

Ikea, il noto produttore e rivenditore di mobili, ha raggiunto un accordo con il quale si impegna a risarcire con 46 milioni di dollari una famiglia californiana, il cui figlio di due anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cassettiera che si è ribaltata e è caduta sul piccolo, secondo l'ordine del tribunale reso noto da 6ABC.

La causa intentata dai genitori del bambino, identificato come Jozef Dudek, sosteneva che la società svedese era a conoscenza dei rischi associati al possibile ribaltamento dei suoi mobili già prima dell'incidente, avvenuto nel 2017 mentre il bambino dormiva nella sua stanza, ma non ha messo in atto alcuna misura al riguardo.



L'avvocato di Dudek Alan Feldman ha affermato che quando la famiglia ha acquistato la cassettiera MALM, composta da tre cassetti, non avrebbe mai immaginato che questo mobile potesse essere uno «strumento di morte». «Sebbene nessun accordo possa cambiare i tragici eventi che ci hanno portato qui, per il bene della famiglia e di tutti i soggetti coinvolti, siamo grati che questo contenzioso abbia raggiunto una soluzione», hanno affermato i rappresentanti Ikea, ribadendo le loro condoglianze ai genitori del piccolo e impegnandosi a affrontare il problema della sicurezza dei loro prodotti.

Secondo il Washington Post, la famiglia donerà un milione di dollari a gruppi e organizzazioni che chiedono che i prodotti presenti nelle case siano più sicuri.



