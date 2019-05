Ikea, allerta per i fasciatoi Sundvik: «Vanno bloccati per l'incolumità dei bambini»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pericolo per i. Il colosso svedese ha lanciato un'allerta consigliando vivamente ai clienti diquesto tipo di mobile perché potrebbe staccarsi l'appendice causando laIn tal senso sono arrivate diverse segnalazioni che hanno fatto scattare l'allerta per tutelare l'incolumità dei piccoli.Ikea ha diramato un comunicato in cui si invitano i clienti a seguire in modo rigoroso le istruzioni di montaggio, compreso il fatto di fissare il mobile al muro grazie agli elementi presenti nel kit. Chi li avesse smarriti, fanno sapere dalla Svezia, può riceverne altri a titolo del tutto gratuito, senza che sia richiesta alcuna prova di acquisto. «La sicurezza dei prodotti è una priorità per Ikea e siamo spiacenti degli eventi accaduti. Fortunatamente, in base alle nostre informazioni, i bambini coinvolti stanno bene. Ikea ha già adottato tutte le precauzioni del caso e migliorerà ulteriormente la comunicazione sul prodotto», ha fatto sapere il portavoce dell'azienda.Ikea infatti ritiene che il prodotto sia sicuro se vengono seguite alla lettera le istruzioni. Tutti i casi in cui i bambini sono caduti dai fasciatoi, sono infatti casi in cui non sono state seguite le indicazioni suggerite.