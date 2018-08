Bloccati in autostrada dopo l'incidente, Ikea apre le porte e offre letti a 200 automobilisti

Un nuovo post (200 automobilisti bloccati in autostrada per un grave incidente, Ikea gli offre posti letto) è stato pubblicato su Playhitmusic - https://t.co/ANjZJm8EBl pic.twitter.com/bXZwOjbzQn — Playhitmusic (@Noovyis) 30 agosto 2018

Giovedì 30 Agosto 2018, 17:57 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 21:07

Rischiavano di trascorrere lunghe ore bloccati in autostrada. E alcuni di loro perfino tutta la notte. Un grave incidente aveva fermato la viabilità e nonostante il lavoro delle forze dell'ordine, ci sarebbe voluto del tempo per ripristinarla. Circa 200 automobilisti erano dunque in ostaggio dei loro veicoli, finché Ikea non è giunta in soccorso. L'azienda ha aperto lo store e offerto letti alle centinaia di malcapitati.È accaduto nell'Essex, nel Regno Unito. Come riporta il Mail Online , l'incidente, avvenuto alle 14.35 avrebbe coinvolto due camion. E la circolazione sarebbe stata ripristinata solo intorno alle 5.45 del mattino. Per i 200 automobilisti in coda sull'autostrada si prospettava una vera e propria odissea. Fino all'annuncio di Ikea. Un portavoce dell'azienda avrebbe affermato: «A seguito dell'incidente sulla M25 abbiamo pensato che qualcuno avrebbe preferito aspettare nel negozio, piuttosto che in macchina».Così lo store - che è rimasto aperto oltre l'orario di chiusura - ha accolto i 200 automobilisti, mettendo a disposizione i letti. Ovviamente le foto dei viaggiatori sdraiati da Ikea hanno fatto il giro del web. Coinvolto nella coda interminabile anche il giornalista della Bbc Fergal Parkinson, che su Twitter ha scritto: «Grazie a Ikea per aver lasciato mia moglie e mia figlia dormire nei vostri letti».