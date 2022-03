Ikea in Russia diventerà «Idea»: altro caso dopo McDonald's e Zio Vanya

Dopo McDonald's che diventa 'Zio Vanya', Ikea che diventa Idea. Lo studio grafico di San Pietroburgo ha fatto la richiesta a Rospatent (l'agenzia russa per i brevetti) di registrare il marchio «Idea» per avviare un rivenditore analogo di Ikea in Russia: stando alle parole di Kostyantyn Kukoev, direttore dello studio, da quando il colosso svedese dell'arredamento è uscito dal mercato russo, la sua azienda che sviluppava progetti per Ikea ha registrato gravi perdite: da qui la ricerca di un analogo all'interno del paese.

Pochi giorni fa era emerso che la Russia ha sostituito il marchio McDonald's, che ha sospeso ogni attività commerciale con il paese, con un nuovo marchio, che avrà il nome di 'Uncle Vanya' (Zio Vanya, ndr), secondo quanto riportato dal canale di notizie ucraino Nexta. Le materie prime saranno 'russe al 100%' e i posti di lavoro dovrebbero essere in linea di massima conservati, mentre i prezzi dovrebbero essere ridotti.