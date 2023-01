Ikea contro la Russia e la Bielorussia: stop agli ordini, ora il legno proviene solo dall'Europa

Ikea si schiera contro la Russia e la Bielorussia. Ora l'azienda che produce mobili sta usando più legno proveniente dalla Svezia e dai Paesi baltici per compensare il mancato approvvigionamento, secondo quanto dichiarato dal capo della fornitura di legno. Ecco com'è cambiato il mercato del legno in Occidente.



Il più grande marchio di mobili al mondo, uno dei maggiori consumatori di legno al mondo, ha utilizzato 20 milioni di metri cubi di legno nei suoi prodotti, imballaggi e materiale di comunicazione nei 12 mesi fino ad agosto 2022. «Siamo riusciti a sostituire quei volumi (Russia e Bielorussia, ndr.) in altri Paesi su un mercato del legno molto forte» , ha detto a Reuters Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager presso il proprietario del marchio Inter Ikea . Svezia, Paesi baltici, Polonia e Germania sono tra i Paesi in cui l'approvvigionamento di legno di Ikea è aumentato a seguito della guerra in Ucraina, ha affermato Johansson, aggiungendo che alcune delle soluzioni potrebbero essere a lungo termine e altre a breve termine.



Top stories of the week:



IKEA replaces Russia, Belarus with wood supplies from EU countries https://t.co/PjzflArBC7



By EURACTIV — EURACTIV (@EURACTIV) January 29, 2023



La Russia e la Bielorussia erano il quinto e il sesto fornitore di legno di Ikea prima della guerra, rappresentando rispettivamente il 6% e il 5% delle sue forniture, afferma il sito web dell'azienda. Giovedì l'azienda ha lanciato una mappa sul suo sito Web che mostra l'origine di tutto il suo legno per soddisfare le richieste dei clienti di maggiore trasparenza. La Polonia, seguita da Lituania e Svezia, sono stati i tre maggiori fornitori nei 12 mesi fino ad agosto 2022. Ikea afferma di utilizzare solo legno certificato o riciclato dal Forest Stewardship Council (Fsc). Ha vietato ai fornitori di utilizzare legno russo e bielorusso dopo che Fsc ha sospeso la sua certificazione nei due Paesi a causa dell'invasione. I negozi Ikea in Russia sono chiusi da marzo, mentre i centri commerciali di proprietà diIkea rimangono aperti. Le quattro fabbriche di Inter Ikea nel paese sono chiuse e messe in vendita. Johansson ha affermato che Ikea è ora nel mezzo di una revisione della sua strategia di fornitura di legno a lungo termine, in termini di alternative alla Russia ma anche alla luce dei piani di espansione per il Sud America, dove ha aperto il suo primo negozio nel 2022.







«Ora sembra anche che il mercato delle materie prime stia scendendo un po', quindi forse la situazione è un po' più semplice in questo momento», ha detto Johansson. I prezzi del legno stanno diminuendo dopo l'impennata degli ultimi anni, in parte in risposta all'aumento della domanda di imballaggi durante la pandemia mentre le persone facevano acquisti online. Negli ultimi anni Ikea ha acquistato e gestito foreste in diversi paesi attraverso il suo veicolo di investimento Ingka Investments, da cui potrebbe utilizzare legno e prodotti in legno in futuro. Sebbene Ikea afferma che la gestione responsabile delle foreste contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici, non ha programmato ancora attività per la tutela del clima (entro il 2030, ndr.) a causa delle difficoltà di misurazione della cattura e dello stoccaggio del carbonio.