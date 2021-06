Il bimbo prematuro più piccolo degli Usa sopravvive e festeggia il suo primo compleanno

Richard Hutchinson pesava solo 340 grammi, a 21 settimane e due giorni di gestazione, quando è nato 131 giorni prima del previsto.

Dati i problemi di salute della mamma, Beth Hutchinson, Richard è nato a sole 21 settimane e due giorni di gestazione, con 340 grammi di peso, il 5 giugno 2020, mentre i medici avvertivano i genitori che il neonato non aveva alcuna speranza di sopravvivere, come riferiscono i media locali.

Il piccolo era prematuro, era nato 131 giorni prima del previsto. Nessun bambino al mondo era sopravvissuto dopo aver trascorso così poco tempo nel grembo materno.



Ma il 5 giugno di quest'anno, Richard Scott William Hutchinson ha festeggiato il suo primo compleanno, certificato dal Guinness dei primati come il più giovane prematuro sopravvissuto.

Richard ha battuto un record di oltre 30 anni, superando il canadese James Elgin Gill, nato il 20 maggio 1987, a 21 settimane e 5 giorni di gestazione.



Il neonato ha trascorso un semestre in ospedale, dove ha ricevuto visite quotidiane dai suoi genitori, ed è stato rilasciato solo all'inizio di dicembre, in tempo per trascorrere il suo primo Natale a casa.

Al momento ha ancora bisogno di qualche aiuto per respirare e nutrirsi, ma secondo i suoi genitori, dovrebbe superare questi passaggi e iniziare a eseguire queste azioni da solo tra qualche tempo.