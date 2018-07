Pamplona, cinque feriti nella prima corsa davanti ai tori di San Fermin

Sabato 7 Luglio 2018, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Madrid. Il primo ‘encierro’ di San Fermin, le tradizionali corse davanti ai tori lungo un percorso di 850 metri nel centro storico di Pamplona, si è concluso questa mattina con un bilancio di 4 feriti, di cui uno incornato a un gluteo. Si tratta di un corridore della Navarra di 38 anni. Ma la prognosi più grave è quella di un altro pamplonese di 22 anni, che è scivolato sul selciato, reso sdrucciolevole dalla tromba d’acqua che si è abbattuta alle 7 sulla cittadina della Navarra, procurandosi la frattura di tibia e perone e della spalla, ha informato il portavoce del complesso ospedaliero della Navarra, Tomas Belzunegui. Un turista canadese di 20 anni ha riportato un trauma cranico lieve e una ferita a un polso.Alle 8 in punto, fra i rituali cantici di invocazione a San Fermín, il via al encierro con l’uscita dal recinto dei possenti tori dell’allevamento di Puerto di San Lorenzo. Due esemplari si sono staccati dal branco all’altezza della salita di Santo Domingo, travolgendo un ‘mozo’, raggiunto da una cornata a un gluteo. Nella parte finale del tragitto, all’altezza della curva de la Estafeta, per la velocità dei tori, che hanno coperto il percorso in 2 minuti e 37 secondi, un gruppo di corridori è rimasto travolto, ma con conseguenze lievi. La corsa si è conclusa nella Plaza de toros di Pamplona, dove oggi pomeriggio i tori saranno protagonisti dei combattimenti con i matador Paco Ureña, Roma e José Garrido.Ieri, il tradizionale ‘chupinazo’, il lancio di un razzo dal balcone del Comune di Pamplona, ha dato il via alle tradizionali Fiestas celebrate da Ernest Hemingway, in programma fino al 15 luglio. Dopo le polemiche per la recente scarcerazione della ‘Manada’, il branco di cinque giovani autore dello stupro su una ventenne nel 2016, l’amministrazione comunale ha lanciato un’applicazione gratis per cellulare per ‘geo-localizzare’ la persona che denuncia qualunque tipo di aggressione durante le Fiestas, in rete con polizia e vigili urbani. E ha vietato la vendita di magliette e materiale con messaggi o slogan sessisti o machisti.