Il fidanzato si rifiuta di litigare, lei gli spara e lo lascia agonizzante in strada

Ultimo aggiornamento: 17:54

e lo lascia in condizionidopo checon lei. Jenalisha Lawrence, 29 anni, accusato di tentato omicidio di secondo grado nella sparatoria avvenuta nel quartiere Caddo Heights di Shreveport, in Louisiana.La polizia è stata allertata dai presenti dopo che il 34enne, compagno della donna, è stato trovato a terra in gravi condizioni. L'uomo è stato portato a Ochsner LSU Health Shreveport con lesioni potenzialmente letali. Pare che a scatenare l'ira della donna sia stato il rifiuto del compagno a litigare con lei. Lui non avrebbe voluto discutere, così lei stizzita ha aperto il fuoco contro di lui e poi è fuggita in auto.La polizia, come riporta il Daily Mail, sta ora cercando di rintracciare la colpevole che presumibilmente è fuggita verso Dallas. Gli agenti hanno chiesto alla cittadianza di aiutarli nella ricerca.