​Sboccia in Indonesia il più grande fiore del mondo: oltre un metro di diametro

Come riportato dal Centro di Conservazione e Risorse Naturali della Sumatra Occidentale, in Indonesia, è fiorito il fiore più grande del mondo. Si tratta di una gigantesca Rafflesia, una pianta parassita di 111 centimetri di diametro, cresciuta nella riserva naturale di Maninjau.



Questo fiore è quattro centimetri più grande di un'altro che è stato avvistato nello stesso territorio qualche tempo fa. La fioritura di questa specie dura solo circa una settimana prima che inizi a appassire e marcire.



La Rafflesia è un fiore carnoso rossastro, con macchie bianche a forma di vescica, composto da petali giganteschi, emana un cattivo odore di carne in decomposizione, oltre al calore per attirare insetti. Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA