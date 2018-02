Il fondo Orient Hontai compra Mediapro, ora il campionato di serie A parla cinese

Martedì 13 Febbraio 2018, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 21:42

Madrid. La cinese Orient Hontai ha acquistato Mediapro e diventa proprietaria dei diritti tv dei calcio, spagnolo come italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha firmato davanti al notaio l’acquisto del 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla. La conferma viene da fonti ufficiali citate dallo spagnolo El Confidencial. Orient Hontai ha acquistato le partecipazioni di Torreal (23,5%), Televisa (19%), e Gerard Romy (12%) uno dei soci fondatori, per circa 900 milioni di euro, più o meno quanto era costata a Mediapro l’offerta di acquisto dei diritti del campionato di serie A italiano. La società continuerà a essere gestita da Roures e Benet, che mantengono il controllo sul 24% del capitale e che nelle prossime settimane parteciperanno all’asta per ottenere i diritti delle prossime tre stagioni della Liga spagnola, dopo aver vinto i diritti della Champions l’estate scorsa.