Emergenza incendi in Australia: il fumo raggiunge Cile e Argentina

La nuvola di fumo causata dagli intensi incendi boschivi che attanagliano l'Australia da ottobre ha raggiunto il Cile e l'Argentina, come annunciato dalle autorità meteorologiche dei paesi sudamericani.

Un trogolo ovvero una depressione barometrica che penetra tra due aree ad alta pressione sarebbe servito da condotto attraverso il quale il fumo ha attraversato il Pacifico per circa 12.000 chilometri, raggiungendo questi paesi.



Patricio Urra, capo della direzione meteorologica del Cile, ha spiegato all'AFP che «l'effetto è stato osservato al sole» nelle prime ore di lunedì, confermando che «è stato prodotto da una nuvola di fumo proviente dagli incendi australiani». La nuvola di fumo è salita a 6.000 metri sul livello del mare e non ci sono fenomeni meteorologici nell'area che causano la caduta del fumo in superficie, ha aggiunto Urra. Pertanto, non rappresenta una minaccia per i cittadini.

Il servizio meteorologico argentino, d'altro canto, ha pubblicato le immagini satellitari della nuvola, aggiungendo che l'unica conseguenza del fenomeno è la comparsa di «un tramonto e un sole leggermente più rosso».

La compagnia meteorologica regionale di Metsul, Brasile, ha avvertito che la nuvola potrebbe raggiungere lo stato brasiliani di Rio Grande do Sul.

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA