Il giallo del giornalista saudita scomparso in Turchia

Giovedì 4 Ottobre 2018, 18:17

A Jamal Khashoggi non piace essere etichettato come un dissidente in esilio, ha scritto di lui il Washington Post. Eppure, il giornalista aveva lasciato l'Arabia Saudita per sottrarsi al giro di vite voluto dal principe ereditario Mohammad bin Salman contro gli oppositori politici. Un anno fa era partito per gli Stati Uniti temendo una ritorsione per le sue posizioni critiche verso il regime. Khashoggi con i suoi articoli cercava di raccontare nella maniera più veritiera possibile il Paese che amava e dal quale si era allontanato. Le ultime notizie su di lui si fermano alla mattina di martedì 2 ottobre, quando il saudita è entrato nell'edificio che ospita gli uffici del consolato di Riad a Istanbul senza più uscirne. Il giornalista avrebbe dovuto ritirare dei documenti utili al suo divorzio, la fidanzata però l'ha aspettato per ore all'ingresso e, non vedendolo riapparire, ha chiamato la polizia.Il caso si è trasformato in un vero mistero e rischia di deteriorare i rapporti tra Arabia Saudita e Turchia. Il governo turco sta monitorando la situazione e ha fatto sapere attraverso un portavoce che Khashoggi si troverebbe ancora all'interno del consolato. Secondo le autorità del regno, invece, sarebbe uscito dall'edificio poco tempo dopo il suo arrivo. Dal momento in cui Khashoggi si è recato al consolato non è stato più possibile entrare in contatto con lui, e a distanza di due giorni non si sa ancora se sia detenuto o se sia stato rilasciato. Tuttavia, per i suoi colleghi del Washington Post e per la fidanzata, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Khashoggi sia stato sequestrato. Gli ufficiali sauditi a Washington, al contrario, continuano a ritenere falsa la notizia della sua scoparsa.Nel suo primo articolo per il Post il giornalista saudita aveva definito insostenibile il livello di repressione raggiunto da Riad e giustificava la decisione di trasferirsi all'estero. Khashoggi è stato un sostenitore della necessità di un cambiamento in senso democratico dell'Arabia Saudita e una delle voci più influenti che ne hanno criticato l'atteggiamento verso i diritti delle donne e verso i diritti civili in generale. In un altro articolo Khashoggi aveva invitato il principe ereditario MbS a prendere esempio dal personaggio del giovane re di Wakanda, del film Disney “Black Panther”, che alla fine della pellicola usa il suo potere per portare pace intorno a lui. MbS, scriveva il giornalista, dovrebbe sfruttare il ruolo di cui gode Riad nella regione per incoraggiare la formazione di governi pluralistici in Siria e in Yemen, ponendo così fine alle guerre che insanguinano i due Paesi. Nonostante l'idea che re Salman e suo figlio vogliono dare del regno, ovvero di un Paese più aperto e democratico, si moltiplicano i casi di dissidenti, di giornalisti e di voci indipendenti che finiscono in prigione.