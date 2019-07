Il Louvre rimuove il nome della famiglia Sackler dal museo: la decisione dopo lo scandalo sulla droga

Giovedì 18 Luglio 2019, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 11:29

Ilsceglie di rompere i legami con ila famiglia proprietaria dil'azienda farmaceutica travolta dallo scandalo della Come riporta l'Independent, la direzione del museo ha rimosso dall'edificio la lapide con inciso il nome dei finanziatori miliardari. Filantropici da molti anni, i Sackler sono stati citati in giudizio perché proprietari dell'impresa produttrice dell’antidolorificoLa famiglia è accusata di aver intenzionalmente minimizzato i pericoli dell’assunzione del farmaco, che è più potente dell’eroina o della morfina, e di aver abbindolato medici e pazienti portandoli alla prescrizione di dosi eccessive o superflue in pazienti che poi hanno sviluppato dipendenza.Secondo la stampa laè stata spostata mercoledì scorso, mentre i riconoscimenti all'attività benefica conservati nelle altre aree del museo sono stati coperti con dei nastri., il presidente del Louvre, è intervenuto alla stazione radio francese RTL per annunciare che il museo avrebbe cambiato il nome dell'ala Sackler: «Non volevo contribuire alla polemica, ma questa denominazione risale al 1993.... Al Louvre, queste dediche durano 20 anni.Nel marzo di quest'anno,​ aveva scelto di non accettare i soldi della famiglia Sackler per la stessa ragione. ​Parlando al, la direttrice della Tate,, aveva dichiarato: «I problemi di reputazione sono qualcosa che fa parte integrante della vita, della gestione di un'organizzazione come questa. Non possiamo trascurarli».