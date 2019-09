Il marito resta in piedi durante un volo di 6 ore per far riposare la moglie: la foto scatena il web

This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj — Courtney Lee Johnson (@courtneylj_) 6 settembre 2019

Venerdì 6 Settembre 2019, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 22:13

Viaggia per 6 ore in piedi sull'aereo per far dormire comoda sua moglie. La foto scattata da alcuni passeggeri sul volo è stata condivisa in rete e ha scatenato le reazioni del web. Tra chi si è entusiasmato per il grande romanticismo e chi invece ha ironizzato sulla scena arrivando anche a considerare il marito uno zerbino.Nella foto si vede la donna sdraiata su tutti i sedili della fila mentre il marito resta in piedi, alla sua testa, senza disturbare il suo sonno. Se si fosse trattato di un percorso breve sarebbe stato un gesto carino, ma visto che il volo su cui si trovavano è durato 6 ore si è trattato di un gesto di vero e profondo amore. La persona che ha condiviso la foto ha commentato dicendo che secondo lei quello mostrato era il vero amore, ma molti hanno provato a smentirla."Se questo è amore, preferisco essere solo", srive una persona "Questo non è amore, sua moglie è egoista ed è debole", risponde un'altra, c'è poi chi rievoca storiche similitudini "Sembra la situazione di Rose e Jack dal Titanic. Così sciocco." C'è poi chi ha pensato che potesse esserci dell'altro, magari la donna non si sentiva bene, o aveva paura di volare. Quello che è certo è che trovare un uomo che per 6 ore resti in piedi a vegliare la sua amata è un gesto molto raro.