Il paesino di 16mila abitanti che sarà fondamentale per il vaccino contro il Covid: ecco dove si trova

Conta appena 16mila abitanti, si trova in un'area rurale ed è pressoché sconosciuto, ma al tempo stesso destinato a diventare famoso in tutta Europa. Un paesino sta per diventare l'epicentro della lotta al coronavirus, attraverso la produzione e la distribuzione di tutti i vaccini nel nostro continente.

Si chiama Puurs, si trova in Belgio e dista circa 30 chilometri dalla capitale Bruxelles. In questo paesino, in cui la lingua madre è l'olandese, c'è una forte tradizione agricola e, fino a pochi anni fa, le uniche industrie di rilievo erano quelle della produzione di birra e altri alcolici. Da qualche tempo, però, la posizione privilegiata (nei pressi del paese ci sono l'aeroporto di Zaventem ed il porto di Anversa) ha permesso a Puurs di trasformarsi in un luogo molto importante per l'industria farmaceutica.

Proprio all'inizio della scorsa estate Puurs era stato scelto da Pfizer come sede di un nuovo stabilimento in Europa per la realizzazione e la successiva distribuzione del vaccino contro il Covid. Koen van Der Heuvel, sindaco del paese, ha spiegato: «Pfizer ha investito molto negli ultimi anni qui da noi e ha anche creato 3000 nuovi posti di lavoro. Siamo un paese serio, abitato da infaticabili lavoratori, e loro lo sanno. I nostri concittadini hanno chiesto di poter essere vaccinati per primi, ma temo che questo non sia possibile».

L'Unione Europea, al momento, ha chiuso accordi per sei diversi candidati vaccini: Pfizer-BioNTech (300 milioni di dosi), Sanofi-GSK (300 milioni di dosi), Curevac (405 milioni di dosi), AstraZeneca-Università di Oxford (400 milioni di dosi), Johnson & Johnson (400 milioni di dosi) e Moderna (160 milioni di dosi). Nessuno di questi candidati vaccini ha ancora ricevuto il via libera da parte dell'Agenzia europea del farmaco.

