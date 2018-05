Maxi corruzione, Rajoy in bilico e la Spagna torna nel baratro del voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Maggio 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 11:16

MADRID - L'approvazione mercoledì della Finanziaria aveva dato all'esecutivo minoritario di Mariano Rajoy una boccata d'ossigeno vitale per resistere fino al termine della legislatura, nel 2020. Ma la sentenza per il caso Gurtel, con le durissime condanne per i fondi neri e il sistema di corruzione tangentizio annidato durante almeno un ventennio nel Partido Popular, rischia di far saltare il banco. In poche ore, il leader conservatore si è trovato davanti una mozione di censura presentata dal socialista Pedro Sanchez all'opposizione. E la richiesta di elezioni anticipate «immediate» avanzata da Ciudadanos, il partito centrista che finora gli ha garantito appoggio esterno. E adesso deciso a scaricarlo, perché «la condanna per corruzione del governo ha liquidato la legislatura».Da esempio di stabilità nella Ue, Madrid è tornata sulle montagne russe dello spread in ascesa e della Borsa in caduta di oltre due punti. Il premier si è visto costretto a convocare una conferenza stampa per lanciare due messaggi: no a elezioni anticipate e allo scioglimento delle Camere. Rajoy ha accusato Sanchez di «voler governare a ogni costo e con chiunque» e di remare contro gli interessi del paese. Per il sistema costituzionale spagnolo, la mozione di sfiducia, se approvata a maggioranza dei voti della Camera, comporta anche l'elezione automatica del capo dell'opposizione a premier. Il leader socialista ha proposto un governo transitorio per «recuperare la normalità politica e istituzionale, rigenerare la vita democratica e avviare un'agenda sociale urgente». Anche se senza chiarire in che tempi convocherebbe le urne. I socialisti auspicano un impossibile patto a tre, con Unidos Podemos e Ciudadanos, che con 182 seggi supererebbe comodamente la maggioranza della Camera (176 seggi). Ma senza disdegnare i voti dei partiti indipendentisti e nazionalisti baschi e catalani. Il partito di Pablo Iglesias ha già detto sì senza condizioni. Quello di Albert Rivera, che tutti i sondaggi danno come prima forza politica, si è subito smarcato, per non restare schiacciato da un'alleanza a sinistra. «Abbiamo bisogno di un esecutivo pulito e forte per affrontare la sfida separatista. Il futuro lo decideranno gli spagnoli», ha twittato Rivera, annunciando una «mozione strumentale» alternativa, finalizzata alla sola convocazione delle elezioni. Che tuttavia, per essere ammessa in aula, ha bisogno di almeno 35 voti, rispetto ai 32 attuali di Ciudadanos, e dell'indicazione di un candidato.