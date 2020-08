Il presidente del Portogallo si tuffa in acqua e salva due turisti dall'oceano durante un'intervista

Il 15 agosto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa non ha esitato a tuffarsi in acqua dopo aver visto che due turiste erano cadute dalla loro canoa. Come raccontato da Portugal Resident, il presidente 71enne, che è in vacanza nella provincia dell'Algarve, nel sud del Paese, si è infatti gettato nell'Oceano immediatamente per scongiurare il peggio, nuotando sicuro verso le giovani donne in difficoltà.







Con l'aiuto di altri bagnanti, il presidente è riuscito a portare le due donne in sicurezza in spiaggia. «Erano così stanche, non sapevano nemmeno nuotare», ha riferito de Sousa.



Una troupe televisiva che lo stava intervistando ha catturato l'intera scena. Al ritorno l'uomo ha ringraziato le altre persone che hanno partecipato al soccorso e ha lanciato un messaggio di avvertimento sui pericoli del mare. Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA