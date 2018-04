Il principe Filippo operato all'anca: «L'intervento riuscito con successo, è a suo agio e in buono spirito»

Mercoledì 4 Aprile 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 19:06

L'operazione del principe Filippo, 96enne consorte della regina Elisabetta, è riuscita perfettamente. Il reale inglese si è dovuto sottoporre a un intervento all'anca presso l'ospedale Edward VII di Londra.A dare la notizia è Buckingham Palace: «Il Duca di Edimburgo - si legge nel comunicato di corte - è stato sottoposto con successo a un intervento di protesi d'anca e la sua ripresa è soddisfacente in questa fase iniziale». Nella nota si precisa poi che «Sua Altezza Reale dovrebbe rimanere in ospedale per diversi giorni e si assicura che è «a suo agio e in buono spirito».