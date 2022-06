Il salario minimo? Approvato alle Hawaii

In Italia se ne discute, alle Hawaii diventa realtà: è il primo stato americano ad approvare il salario minimo a 18 dollari all'ora. Il governatore democratico David Ige ha firmato la legge. Si tratta di un provvedimento che mira a combattere la povertà tra gli operai dell'arcipelago. I 18 dollari all'ora non saranno, tuttavia, subito in busta paga. Si tratta di un aumento progressivo nel corso di sei anni, attualmente il salario minimo è di 10 dollari all'ora, a ottobre passerà a 12 e solo nel gennaio del 2028 passerà a 18 dollari. Secondo quanto scrive Bloomberg Law, è probabile che nel frattempo altri Stati arriveranno a quella soglia o la supereranno.

