Il turista russo scatta una foto in Crimea durante le vacanze e l'esercito ucraino lo ringrazia. Il motivo? Sullo sfondo si vede un lanciarazzi delle forze di Putin, utilizzato per intercettare i missili dei nemici e localizzato proprio grazie allo scatto. Su Twitter l'account del ministero della Difesa di Kiev ha pubblicato la foto, ironizzando sulla questione: «Forse siamo troppo duri con i turisti russi... A volte possono essere davvero utili. Come quest'uomo che scatta foto alle postazioni della difesa aerea russa vicino a Yevpatoria, nella Crimea occupata. Grazie e buon lavoro!», si legge.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022

L'utilizzo dei social in guerra

I social sono spesso utilizzati dai servizi di intelligence, in alcuni casi per localizzare i nemici che incautamente hanno pubblicato le loro posizioni, in altri per scovare beni nascosti da sequestrare agli oligarchi sanzionati. Il turista in questione ha postato una foto in costume da bagno, mentre alle sue spalle si poteva vedere chiaramente un sistema di difesa aerea S-400, posizionato intorno al lago salato di Yevpatoria, vicino alla costa del Mar Nero.

L'avvertimento del governo russo

Domenica sera, il governatore russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozzhaev, ha avvertito i turisti del rischio con un messaggio pubblicato su Telegram: «Provate a scattare meno foto e non caricare video. Se vi state filmando o fotografando, almeno non fare riferimento alla zona», ha scritto. Un annuncio arrivato pochi giorni dopo l'attacco ucraino a un quartier generale della flotta russa del Mar Nero in Crimea. Una settimana fa un blogger russo ha incautamente pubblicato una foto che ha svelato la posizione di un battaglione dell'esercito Wagner, colpito poche ore dopo da un missile ucraino.