G7, in Canada anche le proposte di Trudeau su aborto e parità di genere

Lunedì 4 Giugno 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Dazi, rapporti con Mosca, ma il G7 che nel fine settimana si svolgerà in Canada ha in agenda un tema che al primo ministro canadese Justin Trudeau sta molto a cuore: la parità di genere. Dopo aver reso “gender neutral” l’inno nazionale, Trudeau intende spingere sul genere femminile come motore di una possibile ripresa. Emancipazione delle donne e accesso all’aborto sono divenuti una battaglia che i canadesi intendono portare sin dentro il G7. Secondo la stampa canadese il governo Trudeau pensa di spendere nei prossimi tre anni 650 milioni di dollari per promuovere la sua politica sull’aborto ed è deciso ad opporsi alle politiche a favore della vita nel Terzo Mondo. Diritti riproduttivi come parte integrante dell'uguaglianza di genere.Per Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, un esordio quindi, anche sui diritti. Un tema che divide Lega e M5S.Marco Conti